Diese Reiseimpfungen sind für Kinder ratsam

Reisemedizinische Beratung in Anspruch nehmen

Je nachdem, wohin die Reise geht, kommen eventuell noch andere Impfungen wie z. B. Hepatitis A, FSME oder Japanische Enzephalitis auf das Kind zu. Eltern lassen sich am besten reisemedizinisch beraten – viele Kinderärzte halten dafür spezielle Sprechstunden bereit, das Tropeninstitut ist ebenfalls eine gute Anlaufstelle. Auch auf den Seiten des Auswärtigen Amtes erfährt man, welche Impfungen für das Reiseziel aktuell empfohlen werden. Auch wenn Kinder schon ein wenig älter sind, lohnt es sich immer, den Impfschutz noch einmal zu überprüfen.

Krankheiten lauern übrigens nicht nur in weiter Ferne: Mit Hepatitis A kann man sich auch auf Mallorca infizieren, FSME wird von Zecken übertragen, die z. B. im Süden Deutschlands oder Österreich leben. Bei einer Impfberatung sollte auch immer besprochen werden, wie der Urlaub vor Ort aussehen soll. Wer beispielsweise in Österreich im Familienhotel nur am Pool entspannen möchte, kann sich eine FSME-Impfung sparen. Bei einer ausgiebigen Wandertour hingegen sieht es hingegen anders aus.

Die Impfungen rechtzeitig planen

Viele Reiseimpfungen sind erst ab einem bestimmten Alter erlaubt. Im besten Fall lassen Eltern sich also erst reisemedizinisch beraten und wählen dann ihr Urlaubsziel aus. Auch wichtig: Manchmal sind mehrere Impfungen nötig, um einen vollen Schutz zu erreichen. Da Kinder nicht geimpft werden können, wenn sie krank sind, sollte man immer einen kleinen Zeitpuffer mit einplanen. Und wenn möglich sollte die Impfung auch nicht kurz vor Reiseantritt erfolgen, da es immer mal sein kann, besonders bei sogenannten Lebendimpfstoffen, dass Kinder mit Fieber oder Abgeschlagenheit reagieren. Und in einem solchen Zustand möchte sicherlich weder das Kind noch der Rest der Familie eine Reise antreten. Tipp: Viele Eltern achten zwar genau auf den Impfstatus ihres Kindes, vergessen aber gerne den eigenen. Also immer mal einen Blick auf das Impfbuch werfen: Vielleicht ist eine Auffrischung notwendig?

Wer kommt für die Kosten auf?

Die gesetzlichen Krankenkassen sind zur Kostenübernahme der von der STIKO empfohlenen Standardimpfungen verpflichtet, nicht aber von Reiseimpfungen. Ungefähr die Hälfe aller Krankenkassen in Deutschland hat mittlerweile aber die vorbeugenden Impfungen für Reisen in andere Länder in ihren Leistungskatalog aufgenommen. In einigen Bundesländern kann die Impfung direkt über die Gesundheitskarte abgerechnet werden, in anderen werden die Auslagen aufs Konto zurücküberwiesen, sobald die Rechnung über die Impfung und den Impfstoff eingereicht wurde. Es lohnt sich daher in jedem Fall, bei der Reiseplanung vorab bei der eigenen Krankenkasse nachzufragen. Eine Tollwutimpfung (mit drei Spritzen) kann z.B. schnell mit rund 300 Euro zu Buche schlagen. Wenn die ganze Familie geimpft werden muss, reißt das ein ganz schönes Loch in die Reisekasse.