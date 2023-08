Die besten Bilderbücher mit ergotherapeutischer Message

Mina weint. Das mittlerweile siebte Sockenpaar schmeißt die Dreijährige jetzt in die Ecke. Keins davon will sie anziehen – zu dick, zu dünn, zu lang, zu kurz, zu flauschig, zu hart. Dicke Tränen kullern ihre Wange hinunter. Genauso verzweifelt ist Minas Mutter: "Jeden Morgen ist es das Gleiche", erzählt sie. Das Geschrei ihrer Tochter schiebt Minas Mutter auf die Trotzphase: "Ihr großer Bruder war überhaupt nicht so in dem Alter, das irritiert mich schon."