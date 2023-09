Mit diesen 5 Dingen erleichtern Eltern ihren Kindern die ersten Schulwochen

4. Sich an Spielregeln halten

Wir hauen andere nicht, sondern sagen, was uns nicht passt. Wer zwei Bonbons hat, schenkt eines dem kleinen Bruder. In jeder Gemeinschaft – Familie, Kindergarten, Schule – gibt es Regeln, an die sich alle halten. Je besser sie eingeübt werden, desto weniger muss man darüber nachdenken. Kindern hilft es, wenn sie feste Strukturen vorgegeben bekommen. Über manche Dinge kann man diskutieren (ob es ein Eis gibt, wenn das Wetter schön ist), andere stehen fest (um halb acht ist Schlafenszeit).

5. Auf Menschen zugehen

Ein Schulkind muss sich auf viele neue Menschen einstellen. Die LehrerInnen, viele neue Kinder – nicht nur in der Klasse, sondern auch auf dem Schulhof. Wenn Eltern bestehende Freundschaften pflegen und ihrem Kind zeigen, wie man auf fremde Menschen zugeht, wird es sich vielleicht auch bei den neuen Mitschüler/Innen leichter tun, Freundschaften zu schließen – gerade dann, wenn nicht viele Kita-FreundInnen in der Klasse sind.