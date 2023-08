Aufgepasst: Das passiert wirklich bei der Schuleingangsuntersuchung

Schuleingangsuntersuchung – wann und wo?

Die Schuleingangsuntersuchung findet in der Regel etwa ein halbes Jahr vor der Einschulung statt. Sie wird nicht vom Kinderarzt, sondern vom offiziellen Schularzt im jeweiligen Bezirks- oder Gesundheitsamt durchgeführt. Die Eltern werden schriftlich über den Termin informiert, je nach Bundesland über die Kita, bei der Anmeldung an der Grundschule (auf die man ebenfalls vorab schriftlich hingewiesen wird) oder direkt per Post im eigenen Briefkasten.

Ob in Bayern, Hamburg oder Niedersachsen: Schuleingangsuntersuchungen haben keine einheitlichen Tests

Der Ablauf der Schuleingangsuntersuchung ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt und je Bundesland, Landkreis oder Stadt unterschiedlich. In Bayern zum Beispiel ist die Untersuchung in zwei Bereiche aufgegliedert, in ein etwa halbstündiges Schuleingangsscreening und, falls dabei Besonderheiten festgestellt wurden, eine anschließende schulärztliche Untersuchung. In anderen Bundesländern gibt es nur einen, dafür deutlich längeren Termin beim Schularzt für alle zukünftigen ABC-Schützen. In Hamburg beispielsweise ist die Untersuchung ebenfalls zweigeteilt, findet aber in der Regel am selben Tag statt. So lernen zwei verschiedene Menschen der Behörde das Kind kennen und schauen sich unterschiedliche Entwicklungsbereiche an. Das kann gut und gerne 1,5 Stunden dauern.

Doch das Ziel ist das Gleiche: herauszufinden, ob das Kind schulreif ist, damit ein guter Start gelingt. Es handelt sich also eher um die Erhebung des Entwicklungsstandes als tatsächlich um einen Test.