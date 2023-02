DIESE Lernspiele bereiten eure Kids wirklich auf die Vorschule vor

Zahlenverständnis trainieren

Weil Zahlen für ein Kind nichts Greifbares sind, sondern eher etwas Abstraktes, helft ihm dabei, zu verstehen, was dahintersteckt. Das geht auch im Alltag: Zählt, was das Zeug hält. Alles. Stöcke, Menschen in der Warteschlange im Supermarkt, Hunde im Park, Kinderwagen auf dem Gehweg. Egal was. Ihr könnt auch kleine Rechenaufgaben gemeinsam lösen. Ein Hund läuft weg, wie viele sind es jetzt? Es kann auch helfen, Zahlen ins Verhältnis zueinander zu setzen. Ein Beispiel: Wie viele Menschen stehen an der linken, wie viele an der rechten Kasse?

Es gibt auch schöne Lernspiele, die Kindern Zahlen näherbringen. Beispielsweise ist der "Hungrige Zahlenroboter" von Tiptoi wirklich beliebt. Auch meine Nichten hatten ihren Spaß dabei. Das Spiel "Zahlen-Zauber" hat bei den Kleinsten seinen Reiz. Zusätzlich helfen Logik-Rätsel euren Kids dabei, ihre Freude an Mathematik und geometrischem Denken zu entdecken. Macht auch uns Erwachsenen Spaß – und kann süchtig machen!