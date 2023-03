Die besten Gesellschaftsspiele für Kinder

Die Mutter aller Spiele gibt es schon mehr als 100 Jahre. Es begann 1907, als der Händler Joseph Friedrich Schmidt in seiner winzigen Küche in einem Armeleuteviertel Münchens an einem Spiel tüftelte, das seinen ungestümen Kindern in der kleinen Wohnung Einhalt gebieten sollte – mit Erfolg. Weniger erfolgreich verlief Schmidts Versuch, seine selbst gebastelten Exemplare aus verbeultem Hutkarton und geschnitzten Holzklötzchen an den Mann zu bringen. Erst nachdem der Erfinder sieben Jahre später 3.000 Spiele herstellen ließ und diese als Sachspende an die Kriegslazarette schickte, begann der Siegeszug von "Mensch ärgere Dich nicht" – und Schmidt avancierte zum angesehenen Verleger. Zwei Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs hatte sich das Spiel mehr als eine Millionen Mal verkauft. Und auch heute gehen noch beachtliche 400.000 Exemplare im Jahr über die Ladentheke. Und: Das beliebte Brettspiel gibt’s in verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel als Reise- und Kartenspiel, als "Gold-Edition" und als App.

"Mensch ärgere dich nicht"

Hersteller: Schmidt Spiele

Anzahl der Spieler: 2 bis 6

Altersempfehlung: ab 6 Jahren

Spieldauer: 30 Minuten

Preis: ca. 15 Euro (Standardausgabe)

"Catan Junior": Konzentrations- und Strategiespiel