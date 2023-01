Diese Dinge solltest du vorher über die Geburt wissen!

3. Halte nicht zu sehr an deinem Geburtsplan fest

Hast du einen Geburtsplan erstellt? Gut. Hast du keinen erstellt? Auch gut! Wenn nicht sogar besser. Denn ganz im Ernst: Nach Plan verlaufen die wenigsten Geburten. Natürlich ist es sinnvoll, sich vorab Gedanken zu machen. Aber zu konkrete Vorstellungen bieten auch immer Raum für Enttäuschungen. Denn so vieles, was nicht in deinen Händen liegt, kann am Tag der Geburt anders laufen.

Vielleicht warst du immer gegen eine PDA, wirst dich unter dem Geburtsschmerz aber doch dafür entscheiden? Vielleicht war ein Kaiserschnitt für dich stets ausgeschlossen, muss aber zur Sicherheit des Kindes und deiner selbst doch durchgeführt werden? Nichts davon bedeutet, dass die Geburt schlechter oder gar "nicht richtig" laufen wird, im Vergleich dazu, wie du es dir gewünscht hast. Jede Geburt zählt. Natürlich. Auch dann, wenn sie sich nicht an deinen Plan gehalten hat.

4. Du wirst vielleicht nach einem Kaiserschnitt verlangen

Nachdem der Geburtsvorgang nun schon viele Stunden dauert, kommst du eventuell auf den Gedanken, dass du es gar nicht mehr schaffst. Dann verlangst du vielleicht nach einem Kaiserschnitt. Die Hebamme nimmt dich natürlich ernst in deinen Wünschen, wird aber nicht sofort deinem Wunsch entsprechend mit dir in den OP fahren. Sie wird dich beruhigen und ermutigen durchzuhalten. Denn meist, wenn dieser Wunsch in dir aufkommt, dauert es nicht mehr allzu lang, bis du dein Baby in den Armen hältst.

5. Du wirst eventuell Stuhlgang haben

Dieses Thema könnte einen ganzen Abend in Geburtsvorbereitungskursen füllen: Werde ich während der Geburt Stuhlgang haben? Werden es alle sehen? Werde ich es merken? Ist das schlimm? Sieht mein Mann das? Um dich zu beruhigen: Du wirst sehr sicher in der Sekunde der Geburt nicht daran denken, denn du bist in diesem Moment mit etwas ganz anderem beschäftigt. Genauso wie dein Mann. Der steht nämlich direkt neben dir am Kopfende – er kann also gar nichts sehen. Wenn er der Meinung ist, woanders stehen zu wollen, wird ihn die Hebamme an seinen Platz zurückschicken. Denn man kann auch aus der Position neben Mamas Kopf genug sehen, um die Geburt an sich nicht zu verpassen. Abgesehen davon wird die Hebamme dafür sorgen, dass du überhaupt nichts mitbekommen wirst. Versuche dich also zu beruhigen, denn egal, ob es bei dir passiert oder nicht: Es wird dir egal sein und du wirst es nicht mal merken.

6. Dir ist egal, wie der Kreißsaal aussieht

Du hast dir bestimmt vor der Geburt Gedanken gemacht, wo dein Baby zur Welt kommen soll. Vielleicht hast du auch einige Kreißsäle angeschaut. Vielleicht hast du dir gedacht, wie schön diese teilweise gestaltet sind oder auch, wie "hässlich" andere sind. Das interessiert dich aber während der Wehen gar nicht mehr so. Ob die Wände nun orange oder grau sind, spielt einfach keine Rolle für dein Wohlbefinden. Lass bei der Wahl des Geburtsortes also die "Schönheit" des Kreißsaals völlig außer Acht. Lass einfach dein Bauchgefühl entscheiden, wo dein Baby geboren werden soll.