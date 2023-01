Ist Ananas in der Schwangerschaft gesundheitsschädlich fürs Baby?

Von einigen Lebensmitteln wissen wir sicher, dass sie während der Schwangerschaft tabu sind. Bei anderen gehen die Meinungen auseinander. So ist auch die gelbe Tropenfrucht ein Wackelkandidat. Wir sprechen mit der Ernährungsexpertin Misava Macamo darüber, was an den Mythen rund um die Ananas in der Schwangerschaft dran ist. Sie ist examinierte Diätassistentin (B.Sc. Diätetik), Frauen-Coach und Autorin des Buches Blooming Mom. Sie ist außerdem im Leitungsteam des Richtig-Essen-Instituts.