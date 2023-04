Burrata in der Schwangerschaft – das solltet ihr wissen!

Hat Burrata sogar Vorteile für Schwangere?

Allerdings! Burrata ist eine hervorragende Eiweißquelle. Die Aminosäuren, aus denen Eiweiß besteht, können werdende Mamas in der Schwangerschaft gut gebrauchen. "Sie unterstützen auch das Ungeborene in der Ausbildung von Zellen, Gewebe und Muskeln", bestätigt Misava Macamo. Sie haben außerdem einen positiven Einfluss auf die Enzym- und Hormonbildung und das Herz-Kreislaufsystem.

Schwangeren wird empfohlen, etwa ein Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht zu sich zu nehmen. Ein Burrata mit etwa 125 Gramm enthält ungefähr 22 Gramm Eiweiß. So könnt ihr also schon einen Teil eures Tagesbedarfs abdecken.

Auch jede Menge B-Vitamine und Mineralstoffe, wie Calcium, Phosphor und Schwefel sind in Burrata enthalten. "Calcium ist besonders wichtig für die Entwicklung von Knochen und Zähnen des Babys", so die Expertin. Der Verzehr kann sich also positiv auf den Knochenaufbau, aber auch auf das Immunsystem eures Babys auswirken.

Burrata Pizza in der Schwangerschaft

Auch Burrata Pizza dürfen werdende Mamas bedenkenlos genießen – vor allem, wenn der Käse mit erhitzt wird. Um sicherzugehen, solltet ihr dennoch darauf achten, dass der Burrata aus pasteurisierter Milch hergestellt ist.