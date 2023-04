Welche Getränke in der Schwangerschaft gut tun

"Light"- und "Zero"-Getränke in der Schwangerschaft

Getränke mit der Aufschrift "Light" oder "Zero" ersetzen Zucker durch künstliche Süßstoffe wie zum Beispiel Aspartam, Sorbit oder Xylit. Ein gelegentliches Glas davon schadet nicht. Es gibt jedoch Studien, die zeigen, dass sich der tägliche Konsum von künstlichen Süßstoffen negativ auf das Kind auswirken kann: Im Alter von einem Jahr waren diese Kinder doppelt so häufig übergewichtig wie die Kinder von Frauen, die auf künstliche Süßstoffe während der Schwangerschaft verzichtet hatten. Zudem können Zuckerersatzstoffe in höheren Mengen auch abführend wirken. Wer also auf Nummer sicher gehen will, setzt besser auf die süße Variante Saftschorle.

Isotonische Getränke

Iso-Drinks sind eigentlich für Sportler gedacht, da sie Energie liefern und den Mineralhaushalt bei starkem Schwitzen schnell wieder ausgleichen. In Internetforen findet man häufig Aussagen, dass Schwangere keine isotonischen Getränke konsumieren dürfen. Das stimmt so aber nicht. Man sollte lediglich bedenken, dass einige Iso-Getränke viele Kalorien und manchmal auch Koffein oder Taurin enthalten. Auf Taurin, das auch in Energy-Drinks als Wachmacher eingesetzt wird, sollten Frauen in der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst verzichten.

Chininhaltige Getränke

In einigen Getränken, allen voran Tonic Water und Bitter Lemon, steckt Chinin. Das Pulver, das aus der Rinde des Chinarindenbaums gewonnen wird, verleiht Getränken eine bittere Note. In größeren Mengen kann Chinin sich gesundheitsschädigend auf das Baby auswirken und Wehen auslösen. Schwangere sollten also gerade im letzten Schwangerschaftstrimester auf chininhaltige Getränke verzichten.

Unpasteurisierte Milch

Milch ist ein guter Kalziumlieferant für die Schwangerschaft. Die "normale" Milch aus dem Kühlregal oder ungekühlte H-Milch sind für gewöhnlich wärmebehandelt und können von Schwangeren bedenkenlos getrunken werden. Nur Rohmilch, also unpasteurisierte Milch, ist tabu, da sie Listeriose-Erreger enthalten könnte, die für das ungeborene Kind schädlich sein können. Gut zu wissen: Milch, wie auch Kaffee, Tee oder Traubensaft, hemmen die Aufnahme von Eisen, das der Körper in der Schwangerschaft vermehrt braucht. Diese Getränke sollten daher nicht vor oder zu den Mahlzeiten getrunken werden.