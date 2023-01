Hilfe, meine Beine kribbeln! Was hilft WIRKLICH bei Restless Legs?

Führen Restless Legs in der Schwangerschaft zu Beschäftigungsverbot?

Häufig kommt das Restless Legs Syndrom erst zum Ende der Schwangerschaft auf. Es kann also durchaus sein, dass ihr dann bereits nicht mehr arbeitet. Falls schon – und die Beschwerden beeinträchtigen euch so, dass ihr euren Arbeitsalltag nicht – oder nur unter großem Stress – bestreiten könnt, begünstigt das ein Beschäftigungsverbot. Es handelt sich hier aber immer um individuelle Lösungen, weshalb ihr darüber mit eurem Arzt sprechen solltet.

Was bei Restless Legs vermieden werden sollte ...

Leidet ihr unter dem Phänomen der unruhigen Beine, solltet ihr unbedingt auf Koffein verzichten (Tabak und Alkohol sind in der Schwangerschaft ja sowieso tabu). Manchmal können auch Schokolade, kohlensäurehaltige Getränke oder raffinierter Zucker und Zuckerersatzstoffe zu einer Verschlimmerung der Beschwerden führen. Was die Ernährung betrifft solltet ihr also in euren Körper hineinfühlen: Wann werden die Symptome stärker, wann milder?