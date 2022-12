Alles was ihr über Eisenmangel in der Schwangerschaft wissen solltet!

Wofür ist Eisen so wichtig?

Eisen zählt zu den Spurenelementen, die für uns Menschen überlebenswichtig sind. Es kommt beim Stoffwechsel zum Einsatz und ist für die Sauerstoffversorgung unerlässlich. Der Sauerstoff, den wir einatmen, wird durch die Hilfe von Eisen an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin gebunden und so in die Körperzellen verteilt. Besonders wichtig ist Eisen für die Muskeln, aber auch für das Gehirn. Es sorgt dafür, dass wir uns überhaupt konzentrieren können und leistungsfähig sind.