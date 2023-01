U0 Untersuchung

Es startete im Juli 2021 als Pilotprojekt in Bayern: eine zusätzliche Kindervorsorgeuntersuchung schon während der Schwangerschaft. Seit dem 1. Januar 2023 wird die Untersuchung nun flächendeckend in Deutschland ab der 28. Schwangerschaftswoche (SSW) angeboten. Der Haken daran: Bisher nimmt nur eine Krankenkasse an dem Programm teil.