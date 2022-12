Was macht der Kinderarzt bei der U10?

Vorsorge für Sieben- bis Achtjährige

Die Einschulung war für Euch und euer Kind ein bedeutender Meilenstein. Mit Eintritt in die erste Klasse hat sich der Tagesablauf eurer Familie verändert, auch in der Schule ist alles neu und aufregend. Die Kinder müssen sich in der Klassengemeinschaft erst einmal orientieren und vielleicht auch neue Freunde finden. Ganz schön viele Herausforderungen für euer Kind!

Die meisten schaffen diesen Entwicklungssprung ohne Schwierigkeiten. Manche müssen sich aber von Anfang an durchkämpfen und haben Probleme. Diese rechtzeitig erkennen und gegebenenfalls behandeln zu können, macht die zusätzliche Vorsorgeuntersuchung U10 für Sieben- bis Achtjährige möglich.