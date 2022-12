"Mein Kind hasst eincremen!" – So klappt's trotzdem

Mein Sohn kann stundenlang im Meer plantschen. Ein Hoch auf Sonnenschutzprodukte, die extra wasserresistent sind. Da muss ich nicht am Ufer stehen und die nervige Mami sein, die mit der Sonnencreme wedelt. Die anschließende Wunschvorstellung sähe dann eigentlich wie folgt aus: Ich trage ihn zum Handtuch, ziehe ihm die nassen Badesachen aus, trockne ihn ab und creme ihn ein, ehe er voller Sand ist. Hier kommt die Realität: Das Kind will lieber selbst zur Liege laufen, entdeckt unterwegs fünf Muscheln, die aufgehoben werden müssen, lässt sich sehr widerwillig die nassen Sachen ausziehen und wirft sich dann zum Aufwärmen direkt in den warmen Sand. In solchen Situationen haben mir Anti-Sand-Sonnensprays (zum Beispiel von Garnier) schon sehr oft das Leben erleichtert. An Strandtagen sprühe ich ihn schon morgens damit ein – der Sand lässt sich dann relativ mühelos entfernen, selbst wenn er aussieht wie ein paniertes Wiener Schnitzel. Auch richtig gut sind Sonnencremes, die man auf die noch nasse Haut auftragen kann. Sie lassen sich super leicht verreiben und man muss nicht erst warten, bis das Kind getrocknet ist.

6. Sonnencreme ist nicht gleich Sonnencreme

Wo wir gerade schon bei Sonnenschutzprodukten sind: Für kleine Kinder werden Cremes mit physikalischen Lichtschutzfiltern empfohlen. Als mein Sohn sehr klein war, habe ich auch auf Produkte mit chemischen Filtern verzichtet. Im ersten Urlaub haben wir allerdings die schlimmste Sonnencreme EVER erwischt. Von der Konsistenz her war sie so wie Penaten-Creme – das Kind sah nach dem Einschmieren aus wie ein Clown, klebte fies und musste abends mit viel Seife und Schrubben von der zähen Paste befreit werden. Vermutlich hat mein Sohn in diesem Urlaub seine Sonnencreme-Phobie entwickelt. Ich kann es ihm nicht verdenken! Anschließend war ich zum Glück ein wenig schlauer und achte seither bei mineralischen Sonnencremes immer darauf, dass sie ohne Weißeleffekt auskommen. Ein weiterer Pluspunkt: Zertifizierte Naturkosmetik-Sonnencremes sind auch rifffreundlich, sprich sie schädigen keine Korallen. Das hilft nicht wirklich beim Eincremen, beruhigt aber das Gewissen! Meine Empfehlung: die natürlichen UV-Produkte von Boep.

7. Mit Mickey zur Matschküche

Eine fantastische Alternative zu Sonnencreme ist UV-Schutzkleidung, die mein Sohn zum Glück von Anfang an akzeptiert hat. So braucht man nur die nicht bedeckten Hautstellen eincremen und nicht den gesamten Körper. Bei einem trotzenden Kind kann das einen ganz schönen Unterschied machen! Und da mein Sohn gerade total auf Mickey Mouse steht, habe ich ihm für unseren nächsten Urlaub ein UV-Shirt und eine Bademütze mit der Maus gekauft. Übrigens: Auch für die Matschküche im Garten eignet sich die Mäusekleidung fantastisch.

8. Pinsel statt Hände

"Greift zum Schminkpinsel!" rät diese australische Mama-Bloggerin. Und die Menschen aus Down Under wissen schließlich wie vernünftiger Sonnenschutz funktioniert. Auch schon bei den Kleinsten. Statt also mit den bloßen Händen das Gesicht einzucremen nutzt diese junge Frau nur noch einen Pinsel. Und ihre Kinder lieben es. Ein echter Life-Changer also!