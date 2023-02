Ostereier natürlich färben – so schnell und einfach!

Anleitung: Wenn ihr dunkelblaue Ostereier färben möchtet, nehmt ihr am besten Blaubeeren. Einfach die Eier in Blaubeersaft hart kochen und schon bekommen sie eine wunderschöne dunkelblaue Farbe. Am besten matscht du die Blaubeeren erst ein wenig durch und gibst sie dann zusammen mit ein wenig Wasser und den Eiern in einen Topf. 6- 10 Minuten kochen (je nach Eiergröße) und schon sind die dunkelblauen Ostereier fertig.