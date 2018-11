Adventskalender zum Selbermachen: Die Weihnachtsgeschichte in 24 Teilen

Maria und Josef, Ochse, Esel, der Engel und die Hirten – alle machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Mit unserer Vorlese-Geschichte könnt ihr sie begleiten.



„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“

So beginnt die Geschichte von Maria, Josef und dem Jesuskind. Wir erzählen die Weihnachtsgeschichte für Kinder nach: In 24 Teilen begleiten wir das Paar aus Nazareth, ihre tierischen Helfer und die Hirten bis in den Stall von Bethlehem. Und jeden Tag gibt es dazu passend Krippenfiguren zum Ausdrucken und Basteln. Eine prima Alternative zu normalen Adventskalendern mit Schokolade oder Spielzeug!

Die Weihnachtsgeschichte mit den Krippenfiguren

Teil 1: Verstecken im Dunkeln

Teil 2: Ein heller Stern

Teil 3: Himmlischer Besuch

Teil 4: Ein wichtiger Auftrag

Teil 5: Der Ochse sucht einen Stall

Teil 6: Kleine Helfer

Teil 7: Die Maus kennt den Weg

Teil 8: Der Weg nach Bethlehem

Teil 9: Der reißende Bach

Teil 10: Der steile Berg

Teil 11: Im dunklen Wald

Teil 12: Brrr, ist das kalt!



Krippenfiguren selber nähen

Die Nähanleitung für diese Krippenfiguren findet ihr in „Happy family“ – jetzt am Kiosk in der aktuellen Leben & erziehen, Ausgabe 12/2018!

Teil 13: Der kleine Hirtenjunge

Teil 14: Die kleine Katze

Teil 15: Der Stall von Betlehem

Teil 16: Kurz vor dem Ziel

Teil 17: Wo ist das Schäfchen?

Teil 18: Der beste Freund

Teil 19: Der Stern weist den Weg

Teil 20: Das verlorene Schäfchen

Teil 21: Ein frohes Wiedersehen

Teil 22: Ein Wunder in der Nacht

Teil 23: Die Hirten eilen zum Stall

Teil 24: Geschenke fürs Jesuskind