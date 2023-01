DAS solltet ihr über Teewurst in der Schwangerschaft wissen!

Vegane Teewurst in der Schwangerschaft

Vielen Fleischliebhabern wird der Verzicht während der Schwangerschaft vielleicht schwerfallen. Dafür gibt es mittlerweile eine Vielzahl an veganen Alternativen. "Natürlich kommt es noch auf die Inhaltsstoffe an, aber das Bedenkliche in Teewurst sind die tierischen Produkte. Da diese in der veganen Ernährung komplett wegfallen, sollte nichts gegen die vegane Teewurst in der Schwangerschaft sprechen", fasst Misava Macamo zusammen. Wer also nicht ganz auf den Geschmack verzichten möchte, kann es ja mal mit der veganen Variante probieren.

Welche Wurst dürfen Schwangere essen?

Zum Glück gibt es auch einige Wurstsorten, die alle Mommys-to-be bedenkenlos genießen dürfen: "Alle gegarten bzw. gekochten Sorten sind erlaubt. Brühwürste, wie Wiener Würstchen, sind zum Beispiel kein Problem. Auch gegarte Fleischprodukte, die zudem gepökelt wurden, sind unbedenklich – oder Kochwürste, wie Leberwurst oder Corned Beef", erklärt Misava Macamo.

