Kochschinken in der Schwangerschaft: Go oder No-Go?

Kochschinken bei Eisenmangel in der Schwangerschaft?

Die Empfehlung für Eisen in der Schwangerschaft liegt bei etwa 30 mg pro Tag. Kochschinken hat einen Eisenwert von 4,6 mg pro 100 g. Damit ist er relativ eisenhaltig, weshalb ihr mit dem Verzehr auf jeden Fall etwas dazu beitragen könnt, den gewünschten Eisenwert zu erreichen ...

Unsere Ernährungs-Expertin betont allerdings, dass Fleisch in der Regel zwar einen hohen Eisengehalt hat und damit zu einer ausreichenden Eisenversorgung beitragen kann. Kochschinken enthält jedoch neben dem Eisen auch viel Salz – und noch etwas:

"Fleischprodukte enthalten außerdem generell Fette, die sich negativ auf unser Herz-Kreislaufsystem auswirken. Den Eisenbedarf ausschließlich über tierische Produkte zu decken, ist deshalb nicht ratsam. Darüber hinaus muss angemerkt werden, dass ein bestehender Eisenmangel während einer Schwangerschaft meist nach ärztlicher Rücksprache mit Supplementen ausgeglichen werden sollte."

Abgepackter Kochschinken in der Schwangerschaft – oder frisch von der Theke?

Hier kommt es vermutlich etwas darauf an, wo ihr einkauft. "An sich sollte in einer Schwangerschaft stets auf frische Produkte gesetzt werden. Wer eine Metzgerei des Vertrauens hat und weiß, dass dort sehr hygienisch gearbeitet und die Kühlkette eingehalten wird, kann Kochschinken auch gerne an der Theke kaufen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr hier genau die Menge bestimmen könnt, die ihr braucht. So geht ihr sicher, dass ihr den frischen Kochschinken auch bald verzehrt."

Wer sich allerdings unsicher ist, kann auch zu abgepacktem (aber frischem) Kochschinken greifen. So wisst ihr, dass der Kochschinken nicht schon einige Zeit an der Luft lag oder gar mit Bakterien in Berührung gekommen ist.