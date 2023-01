Ist Leberwurst in der Schwangerschaft erlaubt?

Birgt Leberwurst in der Schwangerschaft die Gefahr von Toxoplasmose?

Lediglich rohe Wurst- und Fleischwaren bergen die Gefahr Toxoplasmose zu übertragen. Die Bakterien sterben ab, sobald sie ausreichend erhitzt werden. Da Leberwurst mit mindestens 65 Grad erhitzt wird und damit nicht mehr als Rohwurst einzuordnen ist, besteht die Gefahr hier nicht.

Für Listerien gilt generell das gleiche, jedoch können sich diese Bakterien etwas hartnäckiger halten. Deshalb wird empfohlen, auf abgepackte Leberwurst aus dem Kühlregal zurückzugreifen und sie auch nach dem Verzehr wieder gut verschlossen im Kühlschrank aufzubewahren.

Welchen Unterschied macht in der Schwangerschaft Leberwurst zu Teewurst?

Diese beiden Wurstprodukte unterscheiden sich vor allem in der Herstellung und Verarbeitung. Unsere Expertin bestätigt den Unterschied: "Leberwursterzeugnisse werden in der Regel gebrüht, also auf 65 Grad erhitzt, sind also kein rohes Lebensmittel. Anders verhält es sich mit Teewurst, die man als rohe Streichwurst einordnen muss." Aufgrund der Listerien- und Toxoplasmose-Gefahr bei rohen Wurstwaren ist Teewurst daher in der Schwangerschaft tabu.