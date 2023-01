14 (Familien-)Rezepte unter 30 Minuten, die eure Kids lieben werden!

Brokkoliauflauf mit Lachs und Vollkornpenne

Zutaten

für 4 Personen:

300 g Brokkoli (TK)

1⁄2 Bund Basilikum

300 g Lachsfilet (ohne Haut)

250 g Vollkornpenne

25 g Butter

25 g Mehl

600 ml Milch

100 g Sauerrahm

2 EL Kapern

Salz, Pfeffer aus der Mühle

Muskatnuss, frisch gerieben

250 g Mozzarella

Und so geht´s:

1. Den Brokkoli in eine Sieb in ca. 2 Std. auftauen lassen. Basilikum abbrausen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. 4 Blätter für die Garnitur beiseitelegen, restlichen Basilikum in Streifen schneiden. Lachsfilet in Würfel schneiden. Die Penne nach Packungsangabe in ca. 8 Min. bissfest garen. Auftetaute Brokkoliröschen bei Bedarf etwas zerkleinern.

2. Den Backofen auf 200 °C vorheizen. In einem Topf die Butter zerlassen. Das Mehl einrühren, Milch und Sauerrahm dazu geben, mit einem Schneebesen glatt rühren und unter Rühren zum Kochen bringen. Soße mit 1 TL Salz und je 2 Prisen Pfeffer und Muskatnuss würzen. Kapern und Basilikum einrühren und für 1 Min. kochen lassen.

3. Penne, Lachs, Brokkoli und Soße in einer Auflaufform vorsichtig mischen. Den Mozzarella in dünne Scheiben schneiden und darauf verteilen. Die Form in den Ofen (Mitte) schieben und den Auflauf in ca. 20 Min. goldbraun backen. Herausnehmen, auf Teller anrichten und nach Belieben mit Basilikum garniert servieren.

Zubereitungszeit: ca. 30 Min. Auftauen: ca. 2 Std.

Backen: ca. 20 Min.

Nährwerte: Pro Person ca. 749 kcal, 46 g E, 37 g F, 56 g KH