Zutaten

für 12 Stücke

Für den All-in-Teig:

125 g Mehl

2 gestrichene TL Backpulver

80 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Päckchen geriebene Zitronenschale

2 Eier (Größe M)

60 ml Sonnenblumenöl

60 ml Orangenlimonade (z.B. Fanta)

Für den Pudding:

4 Bio-Limetten

1 Pck. Fruttina Zitronen-Geschmack (z.B. von Dr. Oetker)

100 g Zucker

250 ml Orangenlimonade

Für den Dickmilch-Belag:

6 Blatt weiße Gelatine

500 g Dickmilch

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung

1. Mehl mit Backpulver mischen und in eine Rührschüssel sieben. Übrige Teigzutaten zufügen und mit den Rührbesen des Handmixers kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zwei Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten.

2. Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Springform (26 cm) füllen und glatt streichen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze ca. 15 Minuten goldbraun backen. Formrand entfernen, Boden auf einen mit Backpapier belegten Kuchenrost stürzen, Springformboden entfernen, das Gebäck erkalten lassen. Backpapier vorsichtig abziehen.

3. Für den Pudding eine Limette heiß waschen, trocken reiben, dünn schälen und die Schale in sehr feine Streifen schneiden, beiseitestellen. Limette in dünne Scheiben schneiden und für die Garnierung beiseite stellen. Die übrigen drei Limetten mit einem scharfen Messer so schälen, dass die weiße Haut mitentfernt wird und die einzelnen Filets herausschneiden. Fruttina mit dem Zucker mischen. Fanta und 100 ml warmes Wasser abmessen, nach und nach unter Rühren mit einem Schneebesen zufügen und eine Minute kräftig verrühren. Limettenfilets unterheben. Mindestens drei Stunden in den Kühlschrank stellen.

4. Den erkalteten Boden auf eine Tortenplatte legen und mit dem gesäuberten Springformrand oder einem Tortenring umschließen. Den erkalteten Pudding durchrühren, in einen Gefrierbeutel füllen, diesen verschließen und eine Ecke abschneiden. Den Pudding spiralförmig auf den Boden spritzen, dabei am Rand etwa 1,5 cm frei lassen.

5. Für den Dickmilch-Belag die Gelatine nach Packungsanleitung einweichen. Dickmilch mit Zucker und Vanillezucker mit einem Schneebesen verrühren. Gelatine nach Packungsanleitung auflösen. Erst etwa 4 EL der Dickmilchmasse mit der aufgelösten Gelatine verrühren, dann zügig unter die übrige Masse rühren. Wenn die Creme beginnt dicklich zu werden, vorsichtig über die Puddingspiralen gießen und bis zum Rand verteilen. Torte mit Limettenzesten und Limettenscheiben garnieren und mindestens drei Stunden in den Kühlschrank stellen.

Tipp: Den Pudding könnt ihr bereits am Vortag zubereiten und über Nacht kalt stellen. Auch der Boden kann gut am Vortag gebacken und gut verpackt über Nacht aufbewahrt werden.

Zubereitung: 30 Min.

Backen: 15 Min.

Kühlen: 6 Std.