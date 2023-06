Bastelvorlagen für die Schultüte – tolle Motive und preiswerte(!) Ideen

Fertige Schultüten gibt es in vielen Farben und mit unterschiedlichen Kinderthemen – von Ninjago, über Einhörner bis hin zu Harry Potter. Sie kommen bei Kindern gut an und sind sicher praktisch, dafür allerdings nicht gerade billig. Wer seinem Sprössling am ersten Schultag eine etwas originellere Tüte mitgeben will, der greift selbst zu Karton und Schere. Manche Kindergärten bieten auch extra einen Termin hierfür an. Wem das zu viel Arbeit ist, der kann im Bastelladen auch einen "Schultütenrohling" kaufen und ihn nach eigenen Ideen dekorieren: Welches Thema beschäftigt dein Kind momentan? Oder soll vielleicht ein tolles Foto drauf? Lass dich ruhig von einem Bastelbuch oder den Weiten von Pinterest inspirieren. Die Vorschläge und detaillierten Anleitungen helfen dir, ein sehenswertes Ergebnis zu erzielen. Denke daran, dass die fertige Tüte stabil und gut zu tragen sein sollte. Aber am Ende höchstwahrscheinlich auch nur einen einzigen Auftritt haben wird ...