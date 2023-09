Das macht eine sichere Vater-Kind-Bindung aus

Elternzeit – Vaterzeit

Je mehr Zeit mit dem Kind, desto intensiver das Bonding. Immer mehr Väter gehen in Elternzeit: aktuell rund 42 Prozent im Vergleich zu 35,9 Prozent im Jahr 2019. Das klingt erst mal gut, doch tatsächlich ist die Dauer, die Väter in Elternzeit sind, noch immer verschwindend gering im Vergleich zu den Müttern: Im Schnitt bezogen Väter 3,6 Monate Elterngeld (Mütter im Vergleich 14,6 Monate, Stand 2022). Auch, wenn sich viel getan hat, ist es noch immer keine Normalität für Väter, Familie und Beruf zu vereinen.

Vater-Sohn-Beziehung

Der Vater ist erstes Vorbild und Identifikationsfigur für den Sohn. Nachdem der Junge viel von seinem Vater gelernt und sich von der Mutter gelöst hat, verhilft Papa ihm in der Pubertät zur eigenen männlichen Identität. Da es wilder zugeht, bevorzugen Jungen nun Papa als Spielkameraden. Später suchen Jungs ihre Ideale oft in Gegenentwürfen zum eigenen Vater. Natürlich versucht der Ältere weiterhin, Einfluss zu nehmen und die Fehler des eigenen Vaters zu kompensieren. Bei Problemen in der Vater-Sohn-Beziehung kann eine Vater-Kind-Kur in einer Klinik die Bindung stärken.

Vater-Tochter-Beziehung

Der Vater, als erster Mann im Leben eines Mädchens, lebt der Tochter vor, was sie in einer Partnerschaft erwarten kann. Sie lernt von ihm das Selbstvertrauen, positiv auf Männer zu wirken. Prägend sind auch die väterlichen Reaktionen, die sich von denen der Mutter unterscheiden. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass sich Töchter mit einem stabilen Verhältnis zum Vater mehr zutrauen und in Naturwissenschaften erfolgreicher sind. Bestätigt der Vater in der Pubertät das Selbstbild der Tochter, kann sie ein positives Männerbild entwickeln. Für eine gewisse Distanz sorgen Unterschiede in Alter und der Gefühlskultur.

Wenn der Vater fehlt

Amerikanischen Studien zufolge sind Kinder ohne Kontakt zum Vater eher gefährdet, in Richtung Kriminalität, Drogen oder Suizid abzurutschen. Wenn der Vater nicht als Identifikationsfigur dienen kann, entstehen oft Probleme. Trennungskinder in vaterlosen Konstellationen haben zudem häufiger Beziehungsprobleme und neigen zu frühen und schnell geschiedenen Ehen.