Sind Pistazien in der Schwangerschaft erlaubt?

Sind auch geröstete Pistazien in der Schwangerschaft okay?

Die Nüsse werden im Supermarkt meist naturbelssen und ungesalzen angeboten oder aber geröstet und gesalzen. Während sich die erstere Sorte sehr gut als Topping für Gerichte eignet, greifen viele vermutlich lieber zu gerösteten Pistazien, wenn sie als Snack für zwischendurch dienen sollen.

Generell gilt: Die naturbelassenen Pistazien sind etwas gesünder, da sie keinen so hohen Salzgehalt mitbringen. Aber auch hier kommt es auf die Menge an. Eine Handvoll gesalzener und gerösteter Pistazien ab und an darf gerne genascht werden.

Pistazien-Eis in der Schwangerschaft

Bei Pistazien-Eis kommt es auf die Herstellung an: In der Schwangerschaft sollten aufgrund einer Listerien- und Toxoplasmose-Gefahr generell alle Eis-Sorten gemieden werden, die Roh-Ei enthalten. Ebenso sind alle Eissorten mit Alkohol tabu. In der Eisdiele solltet ihr außerdem nachfragen, ob für die Herstellung abgekochte Milch verwendet wurde.

Wer also sicher gehen möchte, greift zu einem abgepackten Eis im Supermarkt. Die Hygienestandarts für abgepackte Lebensmittel sind in Deutschland sehr hoch und ihr könnt euch die Zutatenliste durchlesen.